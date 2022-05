Assalto portavalori oggi | terrore in Sardegna Spari e auto in fiamme - Cronaca - quotidiano net

Pubblicità

Sardegna, le auto incendiate dai banditi per coprirsi la fuga Cagliari, 31 maggio 2022 - Terrore oggi in Sardegna per l'a un. Tentativo fortunatamente fallito, ma scene da film. Spari contro il blindato e auto in fiamme, con i malviventi che si sono dati alla fuga. Sul posto Carabinieri, Polizia e ...1' DI LETTURA CAGLIARI -fallito a un furgonequesta mattina lungo la Statale 130 nel territorio di Domusnovas, nel sud Sardegna. Nel mirino è finito undella Sicurezza notturna. I banditi, ...E' fallito l'assalto a un furgone portavalori questa mattina lungo la Statale 130, a Siliqua, nel territorio di Domusnovas, nel sud Sardegna. Banditi in fuga. 31 mag 2022 L'assalto fallito a un ...Perché è fallito l'assalto ad un portavalori in Sardegna: il conducente ha subito innescato il sistema anti rapina per macchiare le banconote ...