2 giugno | Roma omaggia le donne cadute nel ’43

(Adnkronos) – Il ruolo delle donne nel percorso che ha portato alla affermazione della democrazia in Italia sarà il tema centrale dell'evento organizzato a Roma sotto la regia dell'architetto Cesare Esposito per celebrare la festa della Repubblica. Due luoghi, l'ex Mattatoio di Testaccio, ora Città dell'Altra Economia, e Porta San Paolo, uniti da un corteo di fiaccole che si concluderà con l'omaggio "nel segno della pace" alla lapide dedicata alle donne cadute nel '43 per difendere la città. La serata avrà inizio alle 18.00 all'ex Mattatoio, dove sarà rappresentata l'opera teatrale di Dario Fo e Franca Rame "Lu santo jullare Francesco", per la regia dell'architetto Esposito, con l'attore Mario Pirovano, e i poeti Concezio Salvi e Maurizio Pochesci, Alle 20, poi, una fiaccolata partirà dalla Città dell'altra Economia.

