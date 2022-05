1 giugno: disservizi idrici a Ragusa, ecco dove (Di martedì 31 maggio 2022) Ragusa – Il Servizio Idrico Integrato di Ragusa comunica che mercoledì 1 giugno, a causa del fermo dell’impianto di sollevamento idrico San Leonardo dalle 9 alle 14, dovuto a lavori di manutenzione straordinaria, potranno verificarsi disservizi nell’erogazione dell’acqua nei i quartieri Ragusa Sud e Ragusa Ovest.Lo annuncia una nota diffusa dal Comune di Ragusa. Welfare in Ageing, un bando di Fondazione Cariplo per gli anziani Miami ko in gara-7, Boston alle Nba Finals con Golden State Dottoressa balla in ospedale e posta video su Tik Tok: Asp apre indagine Pozzallo, sbarco migranti da Ocean Viking: 38 minori L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022)– Il Servizio Idrico Integrato dicomunica che mercoledì 1, a causa del fermo dell’impianto di sollevamento idrico San Leonardo dalle 9 alle 14, dovuto a lavori di manutenzione straordinaria, potranno verificarsinell’erogazione dell’acqua nei i quartieriSud eOvest.Lo annuncia una nota diffusa dal Comune di. Welfare in Ageing, un bando di Fondazione Cariplo per gli anziani Miami ko in gara-7, Boston alle Nba Finals con Golden State Dottoressa balla in ospedale e posta video su Tik Tok: Asp apre indagine Pozzallo, sbarco migranti da Ocean Viking: 38 minori L'articolo proviene da Quotidiano di

