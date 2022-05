X Factor 2022 al completo | Francesca Michielin è la nuova conduttrice

(Di lunedì 30 maggio 2022)è stata ufficializzata comedi X. La cantante farà ritorno lì dove tutto è iniziato, dieci anni fa. L’annuncio arriva sui suoi profili social, in un video che riassume questi anni, partendo proprio dal suo provino La notizia era già trapelata, sebbene la conferma fosse tardata ad arrivare, fino ad ora almeno. TV Blog l’aveva ormai data per certa e infatti così è stato:condurrà X. Cantautrice e polistrumentista, con già dieci anni di carriera alle spalle (nonostante la giovane età), si è imposta come una delle artiste più complete ed interessanti del panorama musicale attuale, e negli ultimi mesi si è dedicata ad importanti attività che hanno arricchito il suo ...

