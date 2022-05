Ultime Notizie – Concorrenza, da balneari a colonnine elettriche: ok Senato a ddl (Di lunedì 30 maggio 2022) Via libera del Senato alla legge sulla Concorrenza con 180 voti favorevoli, 26 contrari e un’astensione. Voto contrario da Fratelli d’Italia e Cal. Dopo il lungo stallo per il nodo balneari in commissione Industria, l’intervento del premier Mario Draghi che aveva chiesto di calendarizzare in tempi brevi il provvedimento, ha sbloccato l’iter. Ora il testo passa alla Camera. balneari. Il compromesso sui balneari fissa la partenza di tutte le gare per le concessioni entro il 31 dicembre del 2023, deroghe di un anno solo per quei Comuni oggettivamente impossibilitati a mettere al bando le concessioni. Modalità ed entità degli indennizzi agli imprenditori che non riuscissero a rinnovare le concessioni verranno affidati a dei decreti delegati dei ministeri delle Infrastrutture e del Turismo da varare ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 30 maggio 2022) Via libera delalla legge sullacon 180 voti favorevoli, 26 contrari e un’astensione. Voto contrario da Fratelli d’Italia e Cal. Dopo il lungo stallo per il nodoin commissione Industria, l’intervento del premier Mario Draghi che aveva chiesto di calendarizzare in tempi brevi il provvedimento, ha sbloccato l’iter. Ora il testo passa alla Camera.. Il compromesso suifissa la partenza di tutte le gare per le concessioni entro il 31 dicembre del 2023, deroghe di un anno solo per quei Comuni oggettivamente impossibilitati a mettere al bando le concessioni. Modalità ed entità degli indennizzi agli imprenditori che non riuscissero a rinnovare le concessioni verranno affidati a dei decreti delegati dei ministeri delle Infrastrutture e del Turismo da varare ...

