Ucraina, ucciso reporter francese. La Francia: subito inchiesta (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalista francese Frederic Leclerc - Imhoff è stato ucciso vicino a Severodonetsk, in Ucraina orientale."Era lì per mostrare la realtà della guerra... è rimasto ferito a morte", ha scritto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) Il giornalistaFrederic Leclerc - Imhoff è statovicino a Severodonetsk, inorientale."Era lì per mostrare la realtà della guerra... è rimasto ferito a morte", ha scritto il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a Severodonetsk. Lo ha dic… - repubblica : Ucraina, giornalista francese ucciso a Severodonetsk - ilpost : Il giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff è stato ucciso in un bombardamento vicino a Severodonetsk, in Ucrai… - NulliusNihil : @myrtamerlino Questo lo abbiamo dimenticato.Andrea Rocchelli, il fotoreporter italiano ucciso nel Donbass mentre do… - manonafence : RT @RobertoRenga: In Ucraina ls schegge di una granata hanno ucciso un giornalista francese di 32 anni. Svolgeva il suo lavoro, che è quell… -