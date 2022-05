Ucraina, commissaria ai diritti umani di Kiev: “Zelensky ha dato ordine di licenziarmi per la mia raccolta di dati. È uno Stato totalitario” (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ho appena saputo che su ordine del presidente Zelensky è stata presa la decisione di licenziarmi da domani. Stando alle mie informazioni, all’ufficio del presidente non sta bene la posizione attiva in merito alla raccolta dei dati sulla violazione dei diritti umani nei territori occupati”. Ad annunciarlo in conferenza stampa è Lyudmila Denisova, la commissaria per i diritti umani della Verkhovna Rada (il parlamento di Kiev), l’equivalente ucraino del nostro difensore civico. Dall’inizio della guerra, Denisova ha aggiornato costantemente i media sulle offensive dei russi contro cittadini inermi e obiettivi civili nelle regioni sotto il controllo di Mosca. Ancora poche ore fa, sul proprio canale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) “Ho appena saputo che sudel presidenteè stata presa la decisione dida domani. Stando alle mie informazioni, all’ufficio del presidente non sta bene la posizione attiva in merito alladeisulla violazione deinei territori occupati”. Ad annunciarlo in conferenza stampa è Lyudmila Denisova, laper idella Verkhovna Rada (il parlamento di), l’equivalente ucraino del nostro difensore civico. Dall’inizio della guerra, Denisova ha aggiornato costantemente i media sulle offensive dei russi contro cittadini inermi e obiettivi civili nelle regioni sotto il controllo di Mosca. Ancora poche ore fa, sul proprio canale ...

