Time lapse in cantiere: un sistema sempre più diffuso anche in Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) Un cantiere è un vero e proprio paese in miniatura: fulcro dell'intervento di realizzazione, richiede che la completezza e la coordinazione che lo contraddistinguono, siano presenti per tutta la durata dell'intervento. In questa logica, è sempre più frequente l'installazione di video camere apposite che permettano di dare una visione allargata del sito in costruzione. Posizionate in posti strategici, solitamente angolari ed in posti rialzati per ampliare la visione d'insieme, sfruttano la metodologia del Time-lapse che è una moderna tecnica di produzione video in cui, a differenza della tradizionale ripresa "cinematografica", il risultato viene generato partendo da singole immagini fotografiche montate in successione come fossero fotogrammi. Le telecamere, poi, hanno firmware modificato per eseguire le funzionalità ...

