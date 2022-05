Svastiche sulla tomba di Alfredino Rampi, i carabinieri avviano le indagini (Di lunedì 30 maggio 2022) La tomba di Alfredino Rampi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981, è stata profanata. La lapide al cimitero Verano di Roma è stata imbrattata con una serie di Svastiche. A darne notizia e a diffondere le immagini è stato il Tg Lazio. I carabinieri di San Lorenzo di Roma hanno avviato le indagini dopo che ieri mattina, 30 maggio, i militari hanno trovato la lapide imbrattata con un pennarello nero. I militari hanno eseguito i rilievi e ora stanno procedendo con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ad allertare i carabinieri era stato un passante. May 30, 2022 Leggi anche: Castelfranco, Svastiche e volantini anti “nazi Green pass”. Il sindaco minacciato: «Il ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 maggio 2022) Ladi, il bimbo di sei anni che morì cadendo in un pozzo a Vermicino il 13 giugno 1981, è stata profanata. La lapide al cimitero Verano di Roma è stata imbrattata con una serie di. A darne notizia e a diffondere le immagini è stato il Tg Lazio. Idi San Lorenzo di Roma hanno avviato ledopo che ieri mattina, 30 maggio, i militari hanno trovato la lapide imbrattata con un pennarello nero. I militari hanno eseguito i rilievi e ora stanno procedendo con l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Ad allertare iera stato un passante. May 30, 2022 Leggi anche: Castelfranco,e volantini anti “nazi Green pass”. Il sindaco minacciato: «Il ...

Advertising

repubblica : Profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano di Roma: 11 svastiche sulla lapide - RaiNews : A pochi giorni dall'inaugurazione di un murales dedicato al bimbo morto in un pozzo nel giugno del 1981, il Tg regi… - MediasetTgcom24 : Svastiche sulla lapide: profanata la tomba di Alfredino Rampi, il bimbo che morì in un pozzo a Vermicino… - infoitinterno : Profanata la tomba di Alfredino Rampi al Verano: svastiche sulla lapide del bambino di Vermicino - CarriaggioM : RT @PBerizzi: Oltre l'infamia ci possono essere solo delle svastiche disegnate sulla lapide di un bimbo di 6 anni morto cadendo in un pozzo… -