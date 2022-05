Schianto in auto a Guidonia: morto il bimbo di 3 anni ricoverato al Gemelli (Di lunedì 30 maggio 2022) E' morto il bimbo di tre anni coinvolto nell'incidente avvenuto sabato scorso 28 maggio nei pressi di Guidonia , vicino a Roma. Il bimbo era stato ricoverato nella Terapia intensiva pediatrica del ... Leggi su leggo (Di lunedì 30 maggio 2022) E'ildi trecoinvolto nell'incidente avvenuto sabato scorso 28 maggio nei pressi di, vicino a Roma. Ilera statonella Terapia intensiva pediatrica del ...

Advertising

GHERARDIMAURO1 : Foggia, schianto in autostrada: auto distrutta, a bordo una famiglia di 3 persone con un bambino , più dettagli : - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Roma, schianto in auto con la mamma: bimbo di tre anni morto dopo il ricovero in ospedale - ilmessaggeroit : Roma, schianto in auto con la mamma: bimbo di tre anni morto dopo il ricovero in ospedale - leggoit : Schianto in auto a Guidonia: morto il bimbo di 3 anni ricoverato al Gemelli - CronacheNuoresi : #Nuoro. Schianto tra un'auto e una moto vicino all'ex mercato civico: ferito un motociclista - #cronaca… -