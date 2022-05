Advertising

fisco24_info : Prezzi: consumatori, via a protesta delle pentole vuote: Il 10 giugno nelle piazze italiane piattaforma richieste - AgenziaOpinione : CCIAA – TRENTO * « CONFLITTO RUSSIA-UCRAINA EAUMENTO DEI PREZZI PRODUCONO PREOCCUPAZIONE, AD APRILE LA FIDUCIA DEI… - iconanews : Prezzi: consumatori, via a protesta delle pentole vuote - Agenparl : Unione Naz. Consumatori su Istat prezzi produzione: 2° maggior rialzo di sempre) - - JStraccini : Infatti sarebbero state più belle, più pulite e a prezzi vantaggiosi per i consumatori. PROPAGANDA, PROPAGANDA! LA… -

Agenzia ANSA

L'aumento deipreoccupa le associazioni deispingendole ad una mobilitazione di piazza in tutte le principali città italiane il prossimo 10 giugno. Si legge in una nota. "Siamo in presenza non di ......teleriscaldamento e le principali associazioni degli amministratori di condominio e dei. Iren in questi mesi ha offerto ai propri clientidel gas e dell'energia elettrica inferiori ... Prezzi: consumatori, via a protesta delle pentole vuote - Ultima Ora Per non parlare di alcune bevande vendute in bottiglie da 1,35 litri e non più da un litro e mezzo. Di certo, la mossa di marketing può trarre in inganno il consumatore distratto che riempie il carrel ...ROMA, 30 MAG - L'aumento dei prezzi preoccupa le associazioni dei consumatori spingendole ad una mobilitazione di piazza in tutte le principali città italiane il prossimo 10 giugno. Si legge in una no ...