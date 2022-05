(Di lunedì 30 maggio 2022)lote la diretta dell’Isola dei Famosi,ospite di Pomeriggio 5 hato ancora, apostrofandolo come “poco uomo” per le parole utilizzate nei confronti di Lory Del Santo.loloha detto una cosa bruttissima: ha detto che Lory non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

elickzs : all’isola party hanno chiesto a clemente e laura qual é la coppia che gli è piaciuta di meno e lei ha risposto “nic… - teamduranoff : “La coppia che vi è piaciuta di meno?” Loro:”Nicolas e Vaporidis.”?? Li Amo. #isolaparty #isola #lauraeclemente - 333Ludo : #isola È semplice: Nicolas Vaporidis è il nome sul quale la produzione del programma ha puntato fin da subito essen… - blogtivvu : Nicolas Vaporidis, Delia Duran lo attacca dopo lo scontro all’Isola: “Non è un uomo!” - OLDSCHO31061850 : @IsolaDeiFamosi Hanno fatto la mafia dell isola? Ma basta stó Edoardo Nicolas e tutti gli altri che hanno rotto il… -

Edoardo Tavassi irriconoscibile "sembro"/ "Colpa" di Carmen Di Pietro ma Mercedesz invece.. Roger, unico abitante di Playa Sgamadissima, questa sera, riceverà così due ospiti ovvero ...Proprio quest'ultima oggi ha deciso di intervenire in difesa di Lory Del Santo , che in queste ultime ore è finta nel mirino die di tanti altri concorrenti. In questa circostanza l'...Dopo lo scontro durante la diretta dell’Isola dei Famosi, Delia Duran ospite di Pomeriggio 5 ha attaccato ancora Nicolas Vaporidis, apostrofandolo come “poco uomo” per le parole utilizzate nei ...Grandi malumori tra i naufraghi dell'Isola dei Famosi. Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro se la prendono con la produzione del reality e con Lory Del Santo che non ha seguito ...