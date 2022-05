L’Italia non cresce, Draghi non fa miracoli: si dimezza la crescita del Pil prevista per il 2022 (Di lunedì 30 maggio 2022) “Siamo in una nuova fase di grande incertezza. Osserviamo un rallentamento dell’attivitá economica. In Italia il quadro si è deteriorato bruscamente con l’attacco della Russia all’Ucraina”. le parole del ministro dell’Economia Daniele Franco durante un convegno della Consob non lasciano spiragli all’ottimismo. Addirittura, il ministro evoca il rischio recessione. La crescita del Pil nel 2022 è stata rivista dal 4,7% a circa il 3%. Uno scenario a tinte fosche che contrasta con le previsione rosee fin qui sostenute da Palazzo Chigi. “Il governo è ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni e gli shock sull’economia dovuti allo scoppio del conflitto in Ucraina”, ha aggiunto il ministro, ricordando che sono stati approvati 4 decreti legge con misure per “oltre 30 miliari. L’obiettivo è evitare che il Paese torni in recessione”. LEGGI ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 30 maggio 2022) “Siamo in una nuova fase di grande incertezza. Osserviamo un rallentamento dell’attivitá economica. In Italia il quadro si è deteriorato bruscamente con l’attacco della Russia all’Ucraina”. le parole del ministro dell’Economia Daniele Franco durante un convegno della Consob non lasciano spiragli all’ottimismo. Addirittura, il ministro evoca il rischio recessione. Ladel Pil nelè stata rivista dal 4,7% a circa il 3%. Uno scenario a tinte fosche che contrasta con le previsione rosee fin qui sostenute da Palazzo Chigi. “Il governo è ripetutamente intervenuto per mitigare le ripercussioni e gli shock sull’economia dovuti allo scoppio del conflitto in Ucraina”, ha aggiunto il ministro, ricordando che sono stati approvati 4 decreti legge con misure per “oltre 30 miliari. L’obiettivo è evitare che il Paese torni in recessione”. LEGGI ...

