Lewandowski - Bayern | è bufera! Kahn | ' Grande solo grazie a noi'

Dopo le parole di addio di RobertalMonaco , è arrivata la replica di Oliver, dirigente del club bavarese. L'ex portiere ha parlato a Sport1 in Germania, spiegando: " Non so ...

Dopo le parole di addio di RobertalMonaco , è arrivata la replica di Oliver Kahn , dirigente del club bavarese. L'ex portiere ha parlato a Sport1 in Germania, spiegando: " Non so dirvi perchéabbia ...Robertè certamente uno di questi. Il polacco, dopo tanti anni con la maglia delMonaco, ha deciso di cambiare aria, di lasciare la Germania e la Bundesliga per sposare un nuovo ...Bayern Monaco, si chiude l'era Lewandowski. L'attaccante lo conferma durante un'intervista rilasciata a Sport. Ora lo attende il BarcellonaIl dirigente del club bavarese ha risposto all'attaccante, che ha dichiarato di voler cambiare squadra: "Grande solo grazie a noi" ...