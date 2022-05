Il profilo Instagram delle vulve per celebrare la diversità delle donne (Di lunedì 30 maggio 2022) Anche se spesso ce ne vergogniamo e risulta piuttosto imbarazzante anche solo parlarne, la vulva di ciascuna di noi è diversa, per forma, peluria, e per altre caratteristiche che la rendono praticamente unica Proprio perché il discorso sulla vulva, che in fin dei conti altro non è se non una parte del corpo come un’altra, deve essere finalmente normalizzato, c’è anche chi ha deciso di celebrarle con disegni a esse dedicate, come Hilde Atalanta, una giovane artista di Amsterdam che ha dedicato addirittura una pagina Instagram alla vulva, chiamata, non a caso, The Vulva Gallery, dove viene mostrata una carrellata di illustrazioni raffiguranti proprio l’organo genitale femminile. Atalanta, però, non ha fatto questo per creare scalpore o a titolo provocatorio, ma solo per far comprendere alle donne che ogni vulva è diversa, ma comunque bella. Tanto che ... Leggi su robadadonne (Di lunedì 30 maggio 2022) Anche se spesso ce ne vergogniamo e risulta piuttosto imbarazzante anche solo parlarne, la vulva di ciascuna di noi è diversa, per forma, peluria, e per altre caratteristiche che la rendono praticamente unica Proprio perché il discorso sulla vulva, che in fin dei conti altro non è se non una parte del corpo come un’altra, deve essere finalmente normalizzato, c’è anche chi ha deciso di celebrarle con disegni a esse dedicate, come Hilde Atalanta, una giovane artista di Amsterdam che ha dedicato addirittura una paginaalla vulva, chiamata, non a caso, The Vulva Gallery, dove viene mostrata una carrellata di illustrazioni raffiguranti proprio l’organo genitale femminile. Atalanta, però, non ha fatto questo per creare scalpore o a titolo provocatorio, ma solo per far comprendere alleche ogni vulva è diversa, ma comunque bella. Tanto che ...

