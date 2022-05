Fiori | ‘con inPA portale per reclutamento nella Pa semplice e trasparente’

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – “Oggi in 100 giorni si conclude un processo di assunzionepa, prima ci volevano anche 4 anni. Dal primo ottobre tutte le offerte di lavoro nelle pubbliche amministrazioni saranno all’interno di, ilper ilche sarà digitale, trasparente,. Ed entro fine dell’anno avremo l’anagrafe nazionale dei dipendenti pubblici, centrale anche per capire le necessità di assunzioni del personale, per avere la programmazione giusta”. Lo ha detto Marcello, capo del dipartimento della Funzione pubblica, intervenendo al convegno ‘Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità’, promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a Roma. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Lo ha detto Marcello, capo del dipartimento della Funzione pubblica, intervenendo al convegno 'Pa digitale e Pnrr: sviluppi e opportunità', promosso da Igf Italia e Inps a Palazzo Wedekind a ...