Esplode uno pneumatico e lo colpisce all'addome: in gravi condizioni un 33enne (Di lunedì 30 maggio 2022) SERRAPETRONA - pneumatico del trattore gli Esplode addosso improvvisamente, grave un giovane autista di 33 anni che è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette, ad ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 30 maggio 2022) SERRAPETRONA -del trattore gliaddosso improvvisamente, grave un giovane autista di 33 anni che è stato soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette, ad ...

Advertising

Leonora73764432 : @YY6onkie ?????? Ti capisco, ma come si fa, sono uno più bello dell'altro!!! Guardi Jimin e tu esplode il cuore, guard… - arual812 : RT @mariobianchi18: Il #28maggio 1974, ore 10, Piazza della Loggia a Brescia. Durante un comizio antifascista, nascosto in un cestino dei r… - bibliostoria : 28 maggio 1974, a Brescia, in Piazza della Loggia, durante una manifestazione contro il terrorismo neofascista, una… - Bianca34874951 : RT @mariobianchi18: Il #28maggio 1974, ore 10, Piazza della Loggia a Brescia. Durante un comizio antifascista, nascosto in un cestino dei r… - AndryDipi92 : @ilGIANNON123 Per uno di 34anni. Prendere un giocare che ti costa pure meno e magari ti esplode? -