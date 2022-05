(Di lunedì 30 maggio 2022) Quattro giorni per festeggiare i suoi primi 70 anni di regno. Sarà una sorta di festival della nostalgia, questo Giubileo di Platino per sua MaestàII: la memoria vivente della Storia, ...

, i 70 anni di corona della Regina che infine imparò a sorridere Da giovedì a domenica si accenderanno 2800 fari e falò in tutta la Nazione e nei territori di oltremare. Ci saranno più di ...... tra i quali influencer del calibro di C hiara Ferragni, Ester Esposito,Canalis, Khaby ... L'enorme spazio che ospitava gli invitati contava innumerevoli bar,con buffet stellati e ... Elisabetta, tavolate pubbliche ed Elton John: gli inglesi s’inchinano alla sovrana Quattro giorni per festeggiare i suoi primi 70 anni di regno. Sarà una sorta di festival della nostalgia, questo Giubileo di Platino per sua Maestà Elisabetta II: la memoria ...Il 2 giugno del 1953 la giovane principessa Elisabetta di York, a soli 27 anni, viene incoronata regina assumendo su di se il peso della corona britannica ...