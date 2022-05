Caro concittadino, non cedere all’idea che il mondo finisca a Mergellina (Di lunedì 30 maggio 2022) Cara amica, giovane concittadino, Non arrenderti al limite di Frattamaggiore. Non cedere all’idea che il mondo finisca a Mergellina. Non chiedere al caffè più della propria popolare eppur sempre relativa bontà. La vita è tua ed è breve e, a meno che tu non viva ancora nel tiepido plagio di una qualche noiosa religione abramitica che ti abbia convinto dell’aldilà, essa è troppo breve per legarla con un nodo scorsoio alla storia millenaria di qualsivoglia decumano maggiore o ai cicoli di un casatiello. Fa’ che la tua permanenza terrena possa guardare ai Carlo Ancelotti che passeggiano attorno ammirandone la vasta curiosità e la profonda mondanità, quella di uomini ultrasessantenni che non perdono tempo a scrivere dei fantomatici tempi bui che staremmo vivendo ma studiano per imparare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Cara amica, giovane, Non arrenderti al limite di Frattamaggiore. Nonche il. Non chiedere al caffè più della propria popolare eppur sempre relativa bontà. La vita è tua ed è breve e, a meno che tu non viva ancora nel tiepido plagio di una qualche noiosa religione abramitica che ti abbia convinto dell’aldilà, essa è troppo breve per legarla con un nodo scorsoio alla storia millenaria di qualsivoglia decumano maggiore o ai cicoli di un casatiello. Fa’ che la tua permanenza terrena possa guardare ai Carlo Ancelotti che passeggiano attorno ammirandone la vasta curiosità e la profonda mondanità, quella di uomini ultrasessantenni che non perdono tempo a scrivere dei fantomatici tempi bui che staremmo vivendo ma studiano per imparare ...

