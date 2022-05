Calciomercato Milan – Intesa con Lang | ora trattativa con il Bruges

Advertising

Gazzetta_it : Milan, assalto a Sanches. I soldi li mette... Hauge #calciomercato - capuanogio : ?? Gerry #Cardinale a Milano per chiedere l'affare #Milan: domani la firma del preliminare, poi l'incontro con… - cmdotcom : #Milan, perché #Origi è perfetto per il #Piolismo - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Mercato Milan: ecco chi è De Ketelaere, stella del Bruges - Gazzetta_it : Mercato Milan: ecco chi è De Ketelaere, stella del Bruges -

Pianeta Milan

...è alla ricerca di rinforzi sulla fascia in vista della prossima sessione estiva di. ... Su di lui, tra l'altro, ci sarebbero tre top club italiani: il Napoli, ile la Juventus , con ...Commenta per primo La Fiorentina è interessata a Alessio Romagnoli, difensore delil cui contratto scadrà tra un mese, lo riporta La Nazione . Sul giocatore c'è forte l'interesse anche della Lazio , che ha già avuto diversi colloqui con gli agenti nelle scorse settimane. Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per il centravanti: il punto Renato Sanches si avvicina sempre più al Milan, che avrebbe presentato un offerta ufficiale accettata dal Lille ...Calciomercato Hellas Verona. Già scelto il nuovo tecnico: sarà Gabriele Cioffi, ex Udinese, a sostituire Igor Tudor.