Uomini e donne, Sossio e Ursula ai ferri corti? Gli indizi sembrano chiari: ecco perchè (Di domenica 29 maggio 2022) Il rapporto tra Sossio e Ursula, nonostante il passare degli anni, sembra non cambiare. Gli ex protagonisti di Uomini e donne vivono da sempre una storia altalenante. Nonostante l'arrivo della piccola Bianca, che oggi ha quasi tre anni, i due continuano a vivere momenti travagliati, fatti di litigi, discussioni e momentanee separazioni. Nelle ultime ore non sono sfuggiti ai fan più attenti alcuni indizi sui social network tutt'altro che positivi che sembrano testimoniare l'ennesimo addio. Tra questi, emerge il "segui" rimosso da entrambi sui profili Instagram. L'ultima storia apparsa sull'account di Sossio sembra piuttosto eloquente: «Tutto ha un inizio e una fine» ha scritto a corredo di una foto che ritrae una fiamma e che ricorda vagamente il falò di Temptation ...

