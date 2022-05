ULTIM’ORA: MJF non è presente nel backstage di Double or Nothing (Di domenica 29 maggio 2022) Giungono aggiornamenti sulla possibile rottura tra MJF e la AEW, dopo che non si è presentato ieri ad un meet & greet e si è reso irraggiungibile telefonicamente, si temeva potesse decidere di saltare l’evento in PPV di stanotte e stando alle ultime notizie che giungono dagli Stati Uniti non è stato ancora visto nel backstage dell’evento. Scomparsi i video da YouTube La notizia arriva da PWInsider, una fonte abbastanza autorevole, alle ore 21 italiane, le 15 sulla costa est degli Stati Uniti nessuno nel backstage della T-Mobile Arena di Las Vegas ha ancora visto MJF e sul canale YouTube della AEW sono scomparsi i video che facevano riferimento al match tra MJF e Wardlow. Continueremo a tenervi aggiornati in caso di novità. Leggi su zonawrestling (Di domenica 29 maggio 2022) Giungono aggiornamenti sulla possibile rottura tra MJF e la AEW, dopo che non si è presentato ieri ad un meet & greet e si è reso irraggiungibile telefonicamente, si temeva potesse decidere di saltare l’evento in PPV di stanotte e stando alle ultime notizie che giungono dagli Stati Uniti non è stato ancora visto neldell’evento. Scomparsi i video da YouTube La notizia arriva da PWInsider, una fonte abbastanza autorevole, alle ore 21 italiane, le 15 sulla costa est degli Stati Uniti nessuno neldella T-Mobile Arena di Las Vegas ha ancora visto MJF e sul canale YouTube della AEW sono scomparsi i video che facevano riferimento al match tra MJF e Wardlow. Continueremo a tenervi aggiornati in caso di novità.

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE ULTIM'ORA: MJF non è presente nel backstage di Double or Nothing - -