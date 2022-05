Spara a quattro giovani, due sono gravi (Di domenica 29 maggio 2022) Ha esploso sei colpi di pistola contro il gruppo di giovani fermo all'esterno del bar Marco Bevilacqua, il 37enne fermato dai carabinieri poche ore dopo la Sparatoria in via Fratelli Rosselli a ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 29 maggio 2022) Ha esploso sei colpi di pistola contro il gruppo difermo all'esterno del bar Marco Bevilacqua, il 37enne fermato dai carabinieri poche ore dopo latoria in via Fratelli Rosselli a ...

casini_alberto : Non mi sono messo paura quando Domenico Nardo mi ha tirato fuori la pistola la ha messa sul biliardo a davanti a tu… - glucchy : RT @Teresat73540673: - antonie85321896 : Napoli, ruba la pistola a una guardia giurata e spara: 4 feriti, 2 in pericolo di vita - Napolitanteam : Qualiano: ruba la pistola una guardia giurata e poi spara a quattro persone, due sono gravi -… - GHERARDIMAURO1 : Napoli, ruba la pistola alla guardia giurata e spara davanti al bar: quattro feriti, due in gravi condizioni , più… -