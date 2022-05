Serie A 2022/2023. tutte le venti squadre al via: l’elenco completo (Di domenica 29 maggio 2022) Giù il sipario sulla Serie A 2022/2023, anche se il mercato deve ancora iniziare e la giostra degli allenatori ancora da finire. Lecce, Cremonese e Monza sono le neo promosse. Si infiamma la lotta Scudetto: il Milan è campione in carica, l’Inter, il Napoli e la Juventus come prime concorrenti. Occhio alla corsa europea con Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Senza considerare gli outsider: Sassuolo, Verona, Torino su tutti. Dopo tanti anni non ci sarà il derby di Genova con il Genoa retrocesso e la Sampdoria salva. LE squadre DELLA Serie A 2022/2023 Atalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina Hellas Verona Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sampdoria Sassuolo Spezia Torino Udinese SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 29 maggio 2022) Giù il sipario sulla, anche se il mercato deve ancora iniziare e la giostra degli allenatori ancora da finire. Lecce, Cremonese e Monza sono le neo promosse. Si infiamma la lotta Scudetto: il Milan è campione in carica, l’Inter, il Napoli e la Juventus come prime concorrenti. Occhio alla corsa europea con Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta. Senza considerare gli outsider: Sassuolo, Verona, Torino su tutti. Dopo tanti anni non ci sarà il derby di Genova con il Genoa retrocesso e la Sampdoria salva. LEDELLAAtalanta Bologna Cremonese Empoli Fiorentina Hellas Verona Inter Juventus Lazio Lecce Milan Monza Napoli Roma Salernitana Sampdoria Sassuolo Spezia Torino Udinese SportFace.

