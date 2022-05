Pisa | bimbo di 3 anni cade dalle scale e muore

Advertising

cronachecampane : Pisa, cade dalle scale e urta oggetto in vetro: muore bimbo 4 anni #peccioli #pisa - LiberoReporter : Pisa, bimbo cade dalle scale e muore - Gaebaldi : Pisa, bimbo cade dalle scale e muore - SoniaLaVera : RT @fattoquotidiano: Pisa, bimbo di 10 anni muore per un arresto cardiaco dopo esser caduto dalle scale: “Figlio di turisti in vacanza” htt… - infoitinterno : Pisa, bimbo cade dalle scale e muore -

Undi quattro anni è morto nel primo pomeriggio a Peccioli () in seguito ad una caduta dalle scale: il piccolo nella rovinosa caduta, secondo quanto si apprende, avrebbe urtato contro una ...AGI - Un bambino di tre anni e mezzo è morto cadendo da una scala mentre si trovava assieme ai genitori in un agriturismo nel comune di Peccioli, in provincia di. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è finito du una bottiglia che si è rotta e lo ha ferito mortalmente. È morto poco dopo, nonostante i molti tentativi per rianimarlo anche con ...Un bimbo di 10 anni è morto, probabilmente per arresto cardiaco, dopo essere caduto dalle scale in circostanze ancora da accertare. E’ accaduto a Peccioli in provincia di Pisa. Sul posto il personale ...Pisa. Un bimbo di quattro anni e’ morto nel primo pomeriggio a Peccioli in provincia di Pisa in seguito ad una caduta dalle scale. Il piccolo nella rovinosa caduta, secondo quanto si apprende, avrebbe ...