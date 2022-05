Napoli | spara a quattro ragazzi davanti a un bar | due sono gravi Arrestato un 37enne | l’ipotesi della vendetta dopo una lite

Leggi su open.online

(Di domenica 29 maggio 2022)stati feriti in unatoria a Qualiano, in provincia diche un uomo hato con una pistola rubata a una guardia giurata. Duesarebbero feriti in modo grave. I carabinieri hannoMarco Bevilacqua, 37 anni, già noto alle forze dell’ordine, e stanno indagando sui motivi del gesto. Isi trovavanoa un bar quando Bevilacqua ha iniziato are con l’evidente intenzione di colpirli. Il sospetto degli inquirenti è che si sia trattato di unache nei giorni scorsi ci sarebbe stata unatra Bevilacqua e il gruppo di ...