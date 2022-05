Mercato Inter | per il dopo Perisic spunta Bernardeschi - Sport - Calcio - quotidiano net

Advertising

DiMarzio : Ivan #Perisic lascia l'@Inter: nelle prossime ore il sì definitivo al @SpursOfficial di Antonio #Conte - DiMarzio : Le ultime notizie sul mercato dell'@Inter, dai possibili sostituti di #Perisic al capitolo #Mkhitaryan - DiMarzio : .@Inter I Offerta del @SpursOfficial a #Perisic: la situazione - skvriniar : basta mercato dell’inter - MattiaCapuzzel1 : @FBiasin Ma il mercato del Milan di questi ultimi anni non lasciato nessun insegnamento all’Inter? -

... fresco vincitore dell'Europa League con l'Eintracht, ma non è una priorità di Marotta che sonda altri giocatori e anche in questo caso una uscita in casa bianconera potrebbe fare al caso dell'. ...Federico Bernardeschi è uno dei nomiper il Napoli di Spalletti. In queste ore però sull'ormai ex Juve sembra essersi fiondata l'. Ecco quanto riportato da Repubblica : "Perso Perisic, l'è alla ricerca di un "quinto" ... Calciomercato in diretta: Inter su Bernardeschi e Belotti, Gasperini chiede chiarezza all'Atalanta. Mané vers… La Juventus non ha trovato l’accordo per il rinnovo di contratto di Federico Bernardeschi, che dunque dal 30 giugno avrà la possibilità di accasarsi dovunque gli offrano buone cifre. Le pretendenti no ...È derby milanese per Kristjan Asllani, scrive l’edizione online de La Repubblica. Il centrocampista albanese classe 2002 è presente sul taccuino di Inter e ...