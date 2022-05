Mané, addio al Liverpool dopo sei anni. Lo aspetta il Bayern con un triennale (Di domenica 29 maggio 2022) La notizia passa da qualche giorno di bocca in bocca, di giornale in giornale, di sito in sito. E ogni ora che passa sembra farsi sempre più concreta. Sadio Mané sta per lasciare il Liverpool dopo sei ... Leggi su gazzetta (Di domenica 29 maggio 2022) La notizia passa da qualche giorno di bocca in bocca, di giornale in giornale, di sito in sito. E ogni ora che passa sembra farsi sempre più concreta. Sadiosta per lasciare ilsei ...

Mané, addio al Liverpool dopo sei anni. Lo aspetta il Bayern con un triennale Sadio Mané sta per lasciare il Liverpool dopo sei stagioni e tanti trofei messi in bacheca. La sua prossima destinazione, data ormai quasi per sicura, sarebbe il Bayern Monaco. L'addio dopo il k.o. ... Romano: "Mané ha deciso di lasciare il Liverpool. Il Bayern è fortemente interessato" Dopo sei stagioni e altrettanti trofei, Mané ha scelto che quest'estate sceglierà una nuova destinazione dopo la partita di ieri - i ringraziamenti al club e a Klopp - sanno abbastanza inequivocabilmente d'addio.