LIVE MotoGP | GP Mugello 2022 in DIRETTA | warm-up e gara in tempo reale

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GP DI MONACO DI F1 DALLE 15.00 Programma, orari e tv della giornata – La cronaca delle qualifiche – La classifica del MondialeBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella domenica del Gran Premio d’Italia, ottavo appuntamento del Mondiale. Sullo splendido scenario del tracciato delsiamo pronti per vivere una giornata di capitale importanza per l’intera stagione che ci dirà molto sul prosieguo del campionato. La domenica tra Arrabbiate e Scarperia-Palagio prenderà il via alle ore 9.40 con il-up. Il turno mattutino (come sempre con i suoi 20 minuti) sarà l’ultima ...