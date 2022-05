F1 in tv | orari GP Monaco 2022 | programma gara | streaming | palinsesto TV8 e Sky | diretta e differite

Leggi su oasport

(Di domenica 29 maggio 2022) Mancano poche ore all’edizionedel Gran Premio di, settima tappa del Mondiale di F1. Cresce l’attesa per il via di una delle sfide più iconiche del calendario del ‘Circus’, una competizione in cui tutto può succedere. LALIVE DEL GP DIDI F1 DALLE 15.00 Lo scorso anno ad avere la meglio fu l’olandese Max Verstappen (Red Bull), vincitore davanti alla Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz ed alla McLaren del britannico Lando Norris. Ricordiamo l’assenza del padrone di casa Charles Leclerc, autore della pole-position e successivamente out in seguito ad un danno dopo un incidente. Il #16 del gruppo insegue il successo sulle proprie strade, per la prima volta in carriera sarà presente sulla griglia di partenza con il primato in classifica. La Ferrari tenta di tornare sul gradino del podio, un ...