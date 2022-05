Calciopoli – Anatomia di un processo | In arrivo su History Channel la maxi-inchiesta giudiziaria

Leggi su velvetmag

(Di domenica 29 maggio 2022) Mentre l’Italia si preparava ai Mondiali del 2006, il mondo del calcio italiano è stato scosso dallo scandalo. Nel maggio a campionato non ancora concluso la Juventus diventa uno dei cinque club legati allo scandalo. I danni causati dallo scandalo diche ha visto coinvolta la Juventus F.C. e, in particolare, il suo direttore generale, Luciano Moggi, sono stati molteplici. Non solo un danno all’immagine del club che si era sempre contraddistinto per eleganza e blasone. La Juventus F.C viene, inoltre, privata dello scudetto del 2005, vinto sotto la guida di Fabio Capello, mentre quello del 2006 viene assegnato d’ufficio all’Inter. Successivamente, a questo si aggiunge anche la retrocessione – per la prima volta nella storia del club – in Serie B. Luciano Moggi @ANSADopo la retrocessione in Serie B, molti giocatori chiave lasciano il ...