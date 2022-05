AEW | Sorprese a tema Forbidden Door in programma per Double or Nothing?

(Di domenica 29 maggio 2022) AEW terrà l’edizione annuale diorquesta sera, ultimo pay-per-view prima dell’eventodel 26 giugno. In molti speculano sulla possibile presenza di atleti della New Japan Pro Wrestling già da stasera: uno di loro in particolare è presente a Las Vegas, città in cui si sta per svolgere l’evento. Bullet Club aor? Chase Owens del Bullet Club ha postato sul suo profilo Twitter una foto scattata a Las Vegas, con un sottotitolo volto a far credere agli spettatori che il wrestler sarà presente aor. L’atleta ha scritto: “Divertiamoci un po’ oggi!!“ Let’s have a little fun today!! pic.twitter.com/3MDq9kdop4— chase owens (@realchaseowens) May 29, 2022

