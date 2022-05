Addio a Bo Hopkins, il cattivo di American Graffiti. Attore preferito di Peckinpah. Dal Mucchio selvaggio a Getaway e Fuga di Mezzanotte (Di domenica 29 maggio 2022) E’ stato tra gli attori preferiti di Sam Peckinpah, che lo ha voluto nel ruolo di Clarence ‘Crazy’ Lee, pronto a terrorizzare gli ostaggi in una banca prima di finire crivellato dai proiettili nel Mucchio selvaggio (1969), nel rapinatore di banche doppiogiochista di Getaway (1972) e nel ruolo dell’esperto di armi in Killer elite (1975). E soprattutto ha prestato il suo volto da duro a Joe Young, il capo della gang di American Graffiti (1973) di George Lucas che lo consacro’ come cattivo per eccellenza. E’ morto il 28 maggio, all’eta’ di 84 anni, Bo Hopkins, ‘villain’ in tanti film come anche Fuga di Mezzanotte di Alan Parker, McKlusky, meta’ uomo meta’ odio di Joseph Santer o I giustizieri del west di Kirk Douglas. ... Leggi su ildenaro (Di domenica 29 maggio 2022) E’ stato tra gli attori preferiti di Sam, che lo ha voluto nel ruolo di Clarence ‘Crazy’ Lee, pronto a terrorizzare gli ostaggi in una banca prima di finire crivellato dai proiettili nel(1969), nel rapinatore di banche doppiogiochista di(1972) e nel ruolo dell’esperto di armi in Killer elite (1975). E soprattutto ha prestato il suo volto da duro a Joe Young, il capo della gang di(1973) di George Lucas che lo consacro’ comeper eccellenza. E’ morto il 28 maggio, all’eta’ di 84 anni, Bo, ‘villain’ in tanti film come anchedidi Alan Parker, McKlusky, meta’ uomo meta’ odio di Joseph Santer o I giustizieri del west di Kirk Douglas. ...

