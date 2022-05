Zelenski a Draghi: ci aspettiamo più sostegno militare Invasione russa dell'Ucraina (Di sabato 28 maggio 2022) Novantaquattro giorni dall’inizio dell’Invasione. L’offensiva accentuata nel Donbass fa ammettere anche alle autorità ucraine che i russi, in quel territorio, hanno un vantaggio. Confronto telefonico Zelenski-Draghi. Il presidente ucraino, al nostro presidente del Consiglio, ha detto fra l’altro di aspettarsi maggiore supporto militare. L'articolo Zelenski a Draghi: ci aspettiamo più sostegno militare <small class="subtitle">Invasione russa dell'Ucraina</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 28 maggio 2022) Novantaquattro giorni dall’inizio. L’offensiva accentuata nel Donbass fa ammettere anche alle autorità ucraine che i russi, in quel territorio, hanno un vantaggio. Confronto telefonico. Il presidente ucraino, al nostro presidente del Consiglio, ha detto fra l’altro di aspettarsi maggiore supporto. L'articolo: cipiù proviene da Noi Notizie..

