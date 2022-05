Ucraina | Zelensky | Non serve alternativa ad adesione Ue

(Di sabato 28 maggio 2022) Kiev, 28 mag. (Adnkronos) - Nonun'all'dell'all'Unione europea. Il presidente ucraino Volodymyrrespinge ancora una volta l'ipotesi di una 'comunità politica europea' ventilata dal collega francese Emmanuel Macron per paesi esterni all'Ue che richiedono l'. "Non penso" (sia accettabile), ha dettoin un'intervista col quotidiano olandese Nieuwsuur, rilanciata da Ukrinform. "Non ne abbiamo bisogno. Ciil sostegno di questi paesi, non vogliamo un'" all'ingresso nell'Ue, ha detto, notando che l'idea francese si rifà a proposte del premier olandese Mark Rutte e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

(Adnkronos) – Non serve un'alternativa all'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky respinge ancora una volta l'ipotesi di una 'comunità politica europea' ...AGGIORNAMENTO ORE 04:00. Ancora Zelensky: "Sanzioni alla Russia inefficaci". Il presidente dell'Ucraina ha poi diffuso un discorso video in cui ha ribadito come la maggior parte delle sanzioni imposte ...