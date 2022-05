Advertising

FALCONARA - Il troppo alcol che gli scorreva nel sangue gli toglieva i freni inibitori e lo rendeva protagonista di scene a dir poco indecorose. Aveva utilizzato come un vespasiano l'atrio di palazzo ...Fermato per guida pericolosa,davanti alle agenti della Polizia locale. Ieri mattina a Romano un 54enne italiano è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Ubriaco urina davanti al Comune e stramazza nell'atrio: 50enne espulso dalla città per due anni FALCONARA - Il troppo alcol che gli scorreva nel sangue gli toglieva i freni inibitori e lo rendeva protagonista di scene a dir poco indecorose. Aveva utilizzato come un vespasiano l’atrio di palazzo ...Era palesemente ubriaco e quando è arrivata la pattuglia l'uomo non ha fatto nulla per nasconderlo. Ha cominciato ad insultare i carabinieri, urlando di farsi i fatti loro.