Tanti ragazzi all’Ocone di Ponte: un successo lo stage della Forza e Coraggio (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoPonte (Bn) – La due giorni di stage per la Forza e Coraggio è andata agli archivi. Appuntamenti che hanno avuto un ottimo riscontro, sia nella prima che nella seconda giornata all‘Ocone di Ponte. Tanti ragazzi che hanno voluto misurarsi con una nuova avventura, sperando di poter entrare a far parte della nuova famiglia giallorossa. Società al completo, presente anche l’intero staff tecnico, a partire da mister Papa e dal suo collaboratore Raffaele Di Meola. Occhio attento nell’organizzazione a puntino di Yuri Dell’Atti, responsabile del settore giovanile. Due partitelle per mettere in mostra le proprie qualità e provare a insinuare il dubbio nello staff tecnico dei beneventani di poter far parte della ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 28 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – La due giorni diper laè andata agli archivi. Appuntamenti che hanno avuto un ottimo riscontro, sia nella prima che nella seconda giornata all‘Ocone diche hanno voluto misurarsi con una nuova avventura, sperando di poter entrare a far partenuova famiglia giallorossa. Società al completo, presente anche l’intero staff tecnico, a partire da mister Papa e dal suo collaboratore Raffaele Di Meola. Occhio attento nell’organizzazione a puntino di Yuri Dell’Atti, responsabile del settore giovanile. Due partitelle per mettere in mostra le proprie qualità e provare a insinuare il dubbio nello staff tecnico dei beneventani di poter far parte...

