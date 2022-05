San Giorgio torna a riabbracciare fedeli a Ragusa (Di sabato 28 maggio 2022) Ragusa – Un entusiasmo straordinario, un’emozione travolgente, una carica senza paragoni. Questa volta potrebbe sembrare inutile raccontare. Occorreva esserci in mezzo per respirare l’aria effervescente di qualcosa che era mancato e che finalmente (l’ultima processione si era tenuta nel maggio 2019) dopo tre anni è tornata ad essere animata dai fedeli e dai devoti. Ieri sera, all’uscita dal Duomo, grande emozione per tutti: dal clero ai portatori, oltre, ovviamente, alle moltissime persone che hanno assistito. San Giorgio, il glorioso patrono di Ragusa, è ritornato in mezzo al popolo. E non poteva mancare l’Arca santa che ha seguito il percorso della processione sino all’interno della chiesa delle Anime sante del Purgatorio dove, con notevole sforzo ma con tanta gioia nel corpo e nella ... Leggi su quotidianodiragusa (Di sabato 28 maggio 2022)– Un entusiasmo straordinario, un’emozione travolgente, una carica senza paragoni. Questa volta potrebbe sembrare inutile raccontare. Occorreva esserci in mezzo per respirare l’aria effervescente di qualcosa che era mancato e che finalmente (l’ultima processione si era tenuta nel maggio 2019) dopo tre anni èta ad essere animata daie dai devoti. Ieri sera, all’uscita dal Duomo, grande emozione per tutti: dal clero ai portatori, oltre, ovviamente, alle moltissime persone che hanno assistito. San, il glorioso patrono di, è rito in mezzo al popolo. E non poteva mancare l’Arca santa che ha seguito il percorso della processione sino all’interno della chiesa delle Anime sante del Purgatorio dove, con notevole sforzo ma con tanta gioia nel corpo e nella ...

