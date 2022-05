Roma, Il Messaggero: “I giallorossi sognano Ronaldo, ma…” (Di sabato 28 maggio 2022) Roma, IL Messaggero- Come scrive il quotidiano il Messaggero, la squadra Roma dopo la vittoria in Europa sogna in grande anche nel mercato. La squadra di Mou vuole davvero alzare il livello in maniera importante, ma ad oggi è davvero difficile fare mercato, porsi dei grandi obbiettivi perchè i prezzi sono davvero alti soprattutto gli stipendi non hanno avuto un grande ribasso dopo il Covid. La piazza sogna il colpo da big dopo anni di un mercato da seconda fascia e si sogna in grande con Ronaldo e Dybala due giocatori in scadenza dove però serve progetto e uno stipendio faraonico per prenderli. Sulle pagine de Il Messaggero si fa il punto sul mercato della Roma, sottolinenado che la dirigenza giallorossa sta preparando un colpo grosso. Un colpo alla Mourinho, che è ... Leggi su seriea24 (Di sabato 28 maggio 2022), IL- Come scrive il quotidiano il, la squadradopo la vittoria in Europa sogna in grande anche nel mercato. La squadra di Mou vuole davvero alzare il livello in maniera importante, ma ad oggi è davvero difficile fare mercato, porsi dei grandi obbiettivi perchè i prezzi sono davvero alti soprattutto gli stipendi non hanno avuto un grande ribasso dopo il Covid. La piazza sogna il colpo da big dopo anni di un mercato da seconda fascia e si sogna in grande cone Dybala due giocatori in scadenza dove però serve progetto e uno stipendio faraonico per prenderli. Sulle pagine de Ilsi fa il punto sul mercato della, sottolinenado che la dirigenza giallorossa sta preparando un colpo grosso. Un colpo alla Mourinho, che è ...

