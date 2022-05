PSG fai attenzione: anche una big di Premier piomba su Dembelè! (Di sabato 28 maggio 2022) Secondo il quotidiano britannico 90min, per Ousmane Dembelè, oltre al PSG, sarebbe forte anche l’interesse del Chelsea, il quale sarebbe pronto ad offrire un importante contratto all’esterno francese. Il PSG, dunque dovrà fare molta attenzione, se vorrà assicurarsi le prestazione dell’ attaccante blaugrana, autore di 19 reti in 101 presenze con la maglia del Barcellona. Psg Chelsea Dembelè Sempre secondo la testata britannica, sarebbero stati avviati i contatti tra l’agente del calciatore e la dirigenza dei Blues, che punta a rinforzare il proprio reparto offensivo per tornare competitivo non solo in Inghilterra, ma anche in Europa. Il Chelsea può contare sul proprio tecnico Thomas Tuchel, il quale ha lanciato Dembelè, proprio durante l’esperienza al Borussia Dortmund, e vorrebbe quindi riaverlo con se anche ... Leggi su rompipallone (Di sabato 28 maggio 2022) Secondo il quotidiano britannico 90min, per Ousmane Dembelè, oltre al PSG, sarebbe fortel’interesse del Chelsea, il quale sarebbe pronto ad offrire un importante contratto all’esterno francese. Il PSG, dunque dovrà fare molta, se vorrà assicurarsi le prestazione dell’ attaccante blaugrana, autore di 19 reti in 101 presenze con la maglia del Barcellona. Psg Chelsea Dembelè Sempre secondo la testata britannica, sarebbero stati avviati i contatti tra l’agente del calciatore e la dirigenza dei Blues, che punta a rinforzare il proprio reparto offensivo per tornare competitivo non solo in Inghilterra, main Europa. Il Chelsea può contare sul proprio tecnico Thomas Tuchel, il quale ha lanciato Dembelè, proprio durante l’esperienza al Borussia Dortmund, e vorrebbe quindi riaverlo con se...

