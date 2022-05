Martina Trevisan a caccia dei quarti. Nadal e Djokovic in rotta di collisione (Di sabato 28 maggio 2022) Prima giornata dedicata agli ottavi di finale quella di domenica. Si gioca soltanto su due campi a Parigi: il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen. A inaugurare la programmazione del Centrale ... Leggi su gazzetta (Di sabato 28 maggio 2022) Prima giornata dedicata agli ottavi di finale quella di domenica. Si gioca soltanto su due campi a Parigi: il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen. A inaugurare la programmazione del Centrale ...

Advertising

SuperTennisTv : ?? A Rabat Martina Trevisan si regala il primo titolo WTA! Sconfigge in finale la statunitense Liu. Finisce 6-2 6-1… - ItaliaTeam_it : IL PRIMO TORNEO WTA DELLA CARRIERA! ???? A Rabat Martina Trevisan trionfa nel torneo WTA 250 “Gran Prix Sar la Princ… - Eurosport_IT : MERAVIGLIOSA MARTINA ?????? Settima vittoria consecutiva per l'azzurra, che conferma di essere in un momento di forma… - Gazzetta_it : Martina Trevisan a caccia dei quarti. #Nadal e #Djokovic in rotta di collisione #RolandGarros - infoitsport : Roland Garros 2022: Martina Trevisan, una striscia vincente da record -