Mario Cerciello Rega | la storia del suo omicidio e il processo ai suoi assassini

(Di sabato 28 maggio 2022) Ripercorriamo l'died ilai due americani accusati del suoo.è stato ucciso a Roma la notte tra il 25 e il 26 luglio 2019: il carabiniere ed un suo collega erano arrivati in zona Prati in seguito ad una segnalazione di una rapina. Per il suosono stati arrestati e condannati due cittadini americani, Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder.era originario di Somma Vesuviana, comune della provincia di Napoli, dove era nato ii 13 luglio 1984. Della sua vita privata sappiamo che dal 2009 prestava servizio come volontario per la delegazione romana dell'Ordine di Malta, ...

Un giorno in pretura torna stasera su Rai3 alle 00:25 con la nuova puntata, che si occuperà della seconda parte del processo, per l' omicidio di Mario Cerciello Rega, a carico dei due giovani americani Gabriel Natale Hjorth e Finnegan Lee Elder. Si farà luce sui fatti avvenuti a Trastevere nelle ore precedenti al delitto, avvenuto nella notte ... Un giorno in Pretura, puntata 28 maggio 2022 su Rai 3: seconda parte sul caso di Mario Cerciello Rega. La trasmissione Un giorno in pretura farà ritorno nella terza serata di Rai 3 con una nuova puntata, sabato 28 maggio 2022. L'appuntamento dal titolo "Tutto in una notte" andrà ...