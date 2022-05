Lega e Forza Italia insieme? Scatto d' orgoglio di La Russa | “Non è un problema per noi”

(Di sabato 28 maggio 2022) Il clima all'interno del centrodestra non è ancora dei migliori e i cocci che si sono rotti dopo l'elezione di Sergio Mattarella a presidente della Repubblica non si sono ancora ricomposti. A parlare, lanciando diverse frecciatine agli alleati, è Ignazio La, elemento di spicco di Fratelli d'e vicepresidente del Senato: “La verità è che i rapporti migliori li abbiamo toccati 2 giorni prima dell'elezione del presidente della Repubblica. Siamo stati fino alle 2 di notte a parlare, anche a scherzare, a casa di Matteo, con Francesca Verdini, persona squisita. Poi sappiamo quello che è successo. Si sono raffreddati. Giorgia Meloni e Matteo Salvini si sono rivisti, ma non c'è il calore di prima. Vediamo, piano piano…”. Nell'intervista a Repubblica Lamanda un messaggio alla coalizione di centrodestra sul caso ...

Advertising

il_pucciarelli : Qualche anno fa sarebbe stato sconvolgente pensare il Pd al governo con Forza Italia. Tre anni fa sarebbe stato sco… - LegaSalvini : Incredibile: tocca solo a Lega e Forza Italia parlare di pace e diplomazia, mentre Pd e altri insistono su armi e guerra. - matteosalvinimi : Bellissima accoglienza stamattina al mercato di Garbagnate Milanese (MI), con il sindaco Daniele Davide Barletta, c… - tempoweb : #Lega e #ForzaItalia insieme? Scatto d’orgoglio di Ignazio #LaRussa: “Non è un problema, chi arriva prima decide”… - neXtquotidiano : Ignazio La Russa non teme un sorpasso a Fratelli d’Italia di un’eventuale fusione tra Lega e Forza Italia -

ilmessaggero.it

... un po' come Atreiu e il Nulla della Storia infinita al quale lol'inossidabile colore dei ... mentre la prima si sostanzia di silenzi e sguardi privi di parole, ma trova comunque la sua......aggressore e un aggredito e non c'è dubbio che tutti noi dobbiamo difendere con altrettantai ... spiega tra l'altro l'esponente della. Sull'Europa, Fedriga sottolinea: 'Rispetto all'Europa ... Lotta nel centrodestra l'accordo Forza Italia-FdI mette la Lega all'angolo Il clima all’interno del centrodestra non è ancora dei migliori e i cocci che si sono rotti dopo l’elezione di Sergio Mattarella a ...LECCO – Di ieri la presentazione del nuovo gruppo della Lega nell’assemblea della Comunità Valsassina VVVR, andata in scena a Pratobuscante con i 16 membri quasi tutti di osservanza “piazziana” dunque ...