La 12enne insultata e isolata dalla classe dopo aver confessato a una compagna di essere lesbica

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 28 maggio 2022) Quella che prima era un’amica adesso le dice: “Ma perché non ti impicchi?”. I suoi compagni dile danno della “frocia di m…”. E tutto perché,fatto coming out con la sua famiglia (che ha accolto la notizia senza alcun problema), ha pensato di dichiarare la propria omosessualità anche a unadi. Protagonista della vicenda, raccontata questa mattina su La Stampa, una ragazzina di appena 12 anni, che ha chiesto di farsi chiamare Giorgia, residente “in una provincia della Lombardia in cui la virtù cristiana è molto ostentata”. Un anno fa, quando frequentava la prima media, ha scritto su Whatsapp alla sua amica “Tu mi piaci”. Da quel momento viene bloccata sull’app di messaggistica, presumibilmentemadre della destinataria del messaggio. Poi per il ...