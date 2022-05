Isola 16: perché Alessandro, Guendalina, Blind e Licia non erano in studio (Di sabato 28 maggio 2022) Giallo sugli ex naufraghi dell’Isola 16 Manca ormai un mese esatto alla finale dell’Isola 16, e tra poche settimane dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, che si conferma essere la più lunga nella storia del reality. Come sappiamo infatti Mediaset, dato il grande successo ottenuto da Ilary Blasi, ha deciso di prolungare di L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di sabato 28 maggio 2022) Giallo sugli ex naufraghi dell’16 Manca ormai un mese esatto alla finale dell’16, e tra poche settimane dunque scopriremo chi sarà a vincere questa edizione, che si conferma essere la più lunga nella storia del reality. Come sappiamo infatti Mediaset, dato il grande successo ottenuto da Ilary Blasi, ha deciso di prolungare di L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

andreastoolbox : #Isola 16: perché Alessandro, Guendalina, Blind e Licia non erano in studio - Federic36815932 : @MariaGraziaVac9 @LoPsihologo Per cosa intendi trash? Quei talk-show di pseudo politica, molto show e poca rifles… - Disperlinglibe1 : RT @333Ludo: Che GODURIA vedere l'intera parte in cui Lory svolge l'incarico-gioco dato dall'#isola L'attorino le dà pure dell'incoerente p… - Chiara98147500 : @imemmins Inizialmente l'avevo intesa perché non si fa vedere sui social ma temo perché si isola nel suo dolore ?? - MariluceBardi : RT @comefossite: Guardando l’#isola per la prima volta in questa stagione di cui non me ne fregava ncazz solo perché attendo l’annuncio del… -