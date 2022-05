I protagonisti di The Royals e One Tree Hill si sono sposati: nozze hawaiane per Alexandra Park e James Lafferty (Di sabato 28 maggio 2022) Mentre The Royals è appena arrivata su Netflix, dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dello scandalo che ha travolto il suo creatore, una delle sue protagoniste è convolata a nozze: Alexandra Park ha sposato il fidanzato James Lafferty, con cui aveva annunciato il fidanzamento oltre un anno e mezzo fa, con una cerimonia sull’isola hawaiana di Oahu. L’attrice della dramedy The Royals, interprete della principessa Eleanor per quattro stagioni, ha iniziato a frequentare James Lafferty nel 2015: i due, oggi rispettivamente 33 e 36 anni, si sono incontrati proprio sul set dell’ultima serie di Mark Schwahn, che era stato showrunner e creatore anche di One Tree Hill. Accusato di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Mentre Theè appena arrivata su Netflix, dopo la cancellazione dello scorso anno a causa dello scandalo che ha travolto il suo creatore, una delle sue protagoniste è convolata aha sposato il fidanzato, con cui aveva annunciato il fidanzamento oltre un anno e mezzo fa, con una cerimonia sull’isola hawaiana di Oahu. L’attrice della dramedy The, interprete della principessa Eleanor per quattro stagioni, ha iniziato a frequentarenel 2015: i due, oggi rispettivamente 33 e 36 anni, siincontrati proprio sul set dell’ultima serie di Mark Schwahn, che era stato showrunner e creatore anche di One. Accusato di ...

