GP Monaco 2022 | Hamilton | “Certo che credo all’ottavo titolo Leclerc? Fortissimo

Leggi su sportface

(Di sabato 28 maggio 2022) Lewisha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera alla vigilia del GP didi formula 1. Questo il commento del pilota inglese della Mercedes: “Sono con questi ragazzi da dieci anni. So come lavorano e il tipo di cultura: niente processi, vinciamo e perdiamo insieme. Sono motivatissimi, danno l’anima per riportarci in alto.che. Non è solo una questione di record, di titoli sportivi. Voglio vincere per portare avanti tutto il lavoro dietro le quinte a favore dell’uguaglianza. La F1 non è più quella di prima: montavano i garage, correvamo e poi tornavamo a casa. Ora è fonte d’ispirazione, aiuta a formare opinioni. Ed è in buone mani grazie a un grande italiano. Stefano Domenicali è il motore del ...