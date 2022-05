Fiera dei librai, feste e luna park: il week-end in città (Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano la Fiera dei librai in piazzale Alpini, il luna park alla Celadina e la festa dell’oratorio a San Colombano. Da annotare, inoltre, Street Food Parade in piazzale Alpini, Bergamo Beatles Festival al Qoelet di Redona, la festa della comunità al Villaggio degli Sposi, visite guidate e mostre. Ecco la panoramica degli eventi promossi in città sabato 28 e domenica 29 maggio. BERGAMO SABATO 28 MAGGIO – Fiera dei librai in Piazzale Alpini – Sul Sentierone la mostra “Brainart” sulle malattie neurodegenerative – Alla Carrara la grande arte di Piccio – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – A Bergamo due week-end di visite ... Leggi su bergamonews (Di sabato 28 maggio 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccano ladeiin piazzale Alpini, ilalla Celadina e la festa dell’oratorio a San Colombano. Da annotare, inoltre, Street Food Parade in piazzale Alpini, Bergamo Beatles Festival al Qoelet di Redona, la festa della comunità al Villaggio degli Sposi, visite guidate e mostre. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 28 e domenica 29 maggio. BERGAMO SABATO 28 MAGGIO –deiin Piazzale Alpini – Sul Sentierone la mostra “Brainart” sulle malattie neurodegenerative – Alla Carrara la grande arte di Piccio – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – A Bergamo due-end di visite ...

