A che ora vedere Tortu e Tamberi oggi: canale tv, programma Meeting Trieste, streaming (Di sabato 28 maggio 2022) oggi sabato 28 maggio va in scena il Meeting di Trieste, tradizionale appuntamento di atletica leggera giunto alla 15ma edizione. Allo Stadio Pino Grezar si preannuncia un pomeriggio davvero molto avvincente, condito dalla presenza di due Campioni Olimpici desiderosi di mettersi in mostra. Gianmarco Tamberi, Campione Olimpico di salto in alto, tornerà in gara dopo il 2.25 di Birmingham, valso il secondo posto nella tappa britannica della Diamond League. Il marchigiano punta a salire in quota e a timbrare una misura di rilievo, per poi lanciarsi verso la trasferta di Ostrava (31 maggio). Filippo Tortu, Campione Olimpico della 4×100, correrà i 100 metri, dopo l'uscita problematica di Nairobi e i 200 poco brillanti di Doha in Diamond League. Di seguito a che ora gareggiano Gianmarco ...

