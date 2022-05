X FACTOR: FRANCESCA MICHIELIN E RKOMI COMPLETANO IL CAST DELLA NUOVA EDIZIONE (Di venerdì 27 maggio 2022) Si è completato il quadro di X FACTOR che si presenterà in autunno totalmente rivoluzionato, almeno in conduzione e giuria. Agli annunciati nomi di Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico, si aggiunge in giuria RKOMI mentre alla conduzione arriva FRANCESCA MICHIELIN. La fumata bianca di Sky è dunque arrivata per la sedicesima EDIZIONE del talent show che ha scritto tante belle pagine dello spettacolo. Negli ultimi anni X FACTOR si è perso per strada tra ascolti in caduta libera e una formula che ha perso appeal e freschezza. Ora si cambia. Fuori Emma, Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton e Ludovico Tersigni, ovvero tutti i protagonisti DELLA scorsa EDIZIONE, e si è ripartiti dal ritorno di Fedez e dall’arrivo di Ambra. Sky crede ancora in un brand che non ... Leggi su bubinoblog (Di venerdì 27 maggio 2022) Si è completato il quadro di Xche si presenterà in autunno totalmente rivoluzionato, almeno in conduzione e giuria. Agli annunciati nomi di Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico, si aggiunge in giuriamentre alla conduzione arriva. La fumata bianca di Sky è dunque arrivata per la sedicesimadel talent show che ha scritto tante belle pagine dello spettacolo. Negli ultimi anni Xsi è perso per strada tra ascolti in caduta libera e una formula che ha perso appeal e freschezza. Ora si cambia. Fuori Emma, Mika, Manuel Agnelli, Hell Raton e Ludovico Tersigni, ovvero tutti i protagonistiscorsa, e si è ripartiti dal ritorno di Fedez e dall’arrivo di Ambra. Sky crede ancora in un brand che non ...

MauroPavesi1 : X Factor, arriva Rkomi in giuria (con Fedez, Ambra e Dargen d’Amico). Francesca Michielin alla conduzione… - perfextnoww : FEDEZ, RKOMI, DARGEN D’AMICO E AMBRA ANGIOLINI COME GIUDICI DI X FACTOR CONDUZIONE DI FRANCESCA MICHIELIN la potenz… - infoitcultura : Francesca Michielin alla guida di X Factor: arriva la conferma ufficiale - tuttopuntotv : Francesca Michielin alla guida di X Factor: arriva la conferma ufficiale #XFactor2022 #FrancescaMichelin - AlexDallaLiber1 : @JPosata @blackmbar @amicii_news Il problema di X Factor per quanto riguarda i partecipanti è la durata del program… -